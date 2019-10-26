Александр Кузин стал генеральным директором розничного подразделения «Аптечной сети 36,6»

«К команде «36,6» присоединился сильный руководитель, один из лучших специалистов по фармрознице в России, за плечами у которого работа в «Ригле» и «НоваМедике». Не сомневаюсь, что Александр Кузин усилит компанию и вместе мы выведем «Аптечную сеть «36,6» на новый уровень», − прокомментировал назначение генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» Владимир Нестеренко.

До сегодняшнего дня Кузин возглавлял фармацевтическую компанию «НоваМедика». Под его руководством компания приступила к созданию собственных препаратов, открыла R&D-центр, стала стратегическим партнером Pfizer и в рамках этого партнерства начала строительство завода в Калужской области. До того, как возглавить компанию «НоваМедика», Кузин был первым заместителем генерального директора аптечной сети «Ригла». Ранее, с 2004 по 2009 год, он возглавлял DSM Group – одно из крупнейших аналитических агентств на фармрынке России. С 1996 по 2003 год Александр занимал различные должности в области маркетинга и рекламы в фармкомпании «Протек». Он является членом координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ) с 2006 года. В 2018 году Кузин вошел в Экспертный совет комитета Госдумы РФ по охране здоровья.

Александр – неоднократный обладатель национальной отраслевой премии «Платиновая унция» в персональных номинациях: в 2007 году он стал победителем в номинации «Признание прессы», в 2012 году – лауреатом в номинации «Функциональный менеджер». Шесть раз, в том числе в 2018 и 2019 годах, он входил в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» Ассоциации менеджеров России и Издательского дома «КоммерсантЪ».

Фото: novamedica.com

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