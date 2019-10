Елена Литвинова назначена генеральным директором «НоваМедики»

«Назначая новым генеральным директором Елену Литвинову, уже проявившую себя высоким профессионалом, мы поддерживаем преемственность в управлении компанией и бережное отношение к достигнутым успехам», — сказала управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО» и член совета директоров «НоваМедики» Ольга Шпичко.

В «НоваМедике» Елена работает с июля 2016 года в должности вице-президента по стратегии и развитию бизнеса. За ее плечами 18 лет работы на руководящих позициях в российских и зарубежных фармацевтических компаниях, таких как «Сан Фарма» (Ранбакси), «Юнифрам», «Материа Медика», «Берингер Ингельхайм».

Высшее бизнес-образование она получила на Сибирско-Американском факультете менеджмента Байкальской международной бизнес-школы ИГУ (БМБШ ИГУ), а также прошла обучение на степень магистра Global Executive MBA of Vienna University of Economics and Business и в University of Minnesota в 2015 году.

