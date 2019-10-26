Acorda сократит персонал на четверть из-за реструктуризации бизнеса

Компания приступает к реструктуризации всего лишь через несколько недель после того, как Верховный суд США нанес по ней сокрушительный удар в рамках апелляции по патентному спору по препарату для лечения рассеянного склероза Ampyra.

Сокращение числа рабочих мест и операционных расходов в результате реструктуризации позволят Acorda сосредоточить ресурсы на дальнейшем развитии препарата для лечения болезни Паркинсона Inbrija.

Большинство планируемых увольнений персонала произойдут немедленно; остальные «приговоренные» сотрудники будут уволены в I квартале 2020 года. Ожидается, что таким образом компания сможет сэкономить около 21 млн долл. США, начиная со следующего года. По данным Acorda, расходы на сокращение численности персонала и прочие издержки составят около 8 млн долл. США.

Acorda предприняла попытки отстоять патенты на препарат Ampyra, который был основным драйвером ее выручки. Проигранный патентный спор открыл дорогу дженериковым компаниям, таким как Mylan («Майлан»), Teva Pharmaceuticals («Тева Фармасьютикалз»), Hikma Pharmaceuticals («Хикма Фармасьютикалз») и Roxane Laboratories («Роксейн Лэбораториз»). Продажи Ampyra значительно сократились из-за конкуренции со стороны дженериков.

Квартальная выручка от продаж препарата Inbrija, находящегося в коммерческом обороте с февраля 2019 года, составила 4,9 млн долл. США. В компании намерены делать упор на этот актив.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik