В III квартале 2019 года объем продаж AstraZeneca вырос на 20%

Общий объем продаж компании вырос на 20% – до 6,4 млрд долл. США.

Квартальная прибыль составила 280 млн долл. США против 406 млн долл. США годом ранее.

Объем продаж противоопухолевых препаратов вырос на 46% – до 2,3 млрд долл. США.

Продажи препарата Tagrisso увеличились на 76% – до 891 млн долл. США благодаря росту показателя на рынках стран с развивающимися экономиками, в основном, в Китае.

Объем продаж препарата Imfinzi составил 412 млн долл. США по сравнению с 187 млн долл. США в III квартале 2018 года.

По препарату Lynparza объем продаж увеличился на 94% – до 327 млн долл. США.

Квартальный объем продаж препарата Faslodex упал на 20% – до 205 млн долл. США на фоне дженериковой конкуренции в США.

В III квартале 2019 года объем продаж препарата Brilinta вырос на 24% на фоне показателей на развивающихся рынках.

Продажи препарата Crestor сократились на 4% – до 337 млн долл. США из-за дженериковой конкуренции в Европе и США.

Квартальный объем продаж препаратов для лечения респираторных заболеваний вырос на 15% и составил 1,3 млрд долл. США.

Показатель по препарату Symbicort сократился на 1% – до 613 млн долл. США на фоне продолжающегося ценового давления в США.

Объем продаж препарата Pulmicort увеличился на 28% – до 337 млн долл. США за счет показателей на рынках развивающихся стран.

Продажи препарата Nexium упали на 11% – до 374 млн долл. США, чему способствовало снижение продаж в Европе, США и Японии.

Квартальный объем продаж на рынках стран с развивающимися экономиками увеличился на 25% – до 2,1 млрд долл. В Китае показатель роста составил 35% – до 1,3 млрд долл. США.

Доход от сотрудничества с другими компаниями составил 274 млн долл. США против 74 млн долл. годом ранее.

По прогнозу AstraZeneca, прибыль на акцию в 2019 году составит 3,50–3,70 долл. США.

Илья Дугин

pharmvestnik