Список фигурантов дела о черном рынке лекарств пополнился еще одним врачом

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу постановил возбудить уголовное дело в отношении заведующего клинико-диагностическим отделением гематологии ФГБУ РосНИИГТ ФМБА по признакам преступления, предусмотренного п. «в». ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как следует из постановления, врач в неустановленный период, но не позднее января 2015 года, получала взятки от бывшего регионального менеджера Roche Владислава Александрова за выдачу рецептов на препарат ритуксимаб (бренд «Мабтера» производства компании Roche). По данным следствия, поэтапно врачу было передано не менее 520 тыс. руб. Как выяснили следователи, деньги были перечислены с расчетного счета ЗАО «Рош-Москва».

«ФВ» направил запрос в ФГБУ РосНИИГТ ФМБА.

В январе 2019 года РБК сообщил о резонансном деле по утечке дорогостоящих препаратов на черный рынок. МВД начало расследование в отношении более 40 врачей, которые подозреваются в получении взяток от сотрудников Roche.

Медики могли участвовать в схеме вывода лекарств на черный рынок, полагает следствие: сотрудники Roche передавали врачам деньги под видом платы за участие в конференциях, лекциях и семинарах, а те взамен выписывали рецепты на препараты, которые поставляет Roche. Сотрудники Roche получали по этим рецептам лекарства в аптеке, которая выдает льготные медикаменты, а потом перепродавали их на черном рынке.

Первое дело против неустановленных лиц, которые получили у врачей Санкт-Петербургского городского клинического диспансера рецепты на 558 упаковок ритуксимаба и реализовали их в аптечной сети «Петербургские аптеки», было возбуждено в июне 2017 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

В январе 2018 года стали известны имена фигурантов: следователи завели второе уголовное дело, в котором обозначили, что незаконной схемой перепродажи лекарств занимались бывший региональный менеджер Roche Владислав Александров и житель Екатеринбурга Евгений Захаров. Через аффилированную с Захаровым компанию, по мнению следователей, перепродавались препараты.

В мае 2019 года Владислав Александров был осужден решением Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга на два года условно.

Решением Кировского районного суда Екатеринбурга в октябре 2019 года Евгений Захаров приговорен к двум годам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ (заранее не обещанное приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, в отношении иного имущества в крупном размере). Ему запрещено заниматься фармацевтической деятельностью в течение двух лет.

В ходе расследования, в марте 2019 года впервые было возбуждено уголовное дело против врача, участвующего в незаконной схеме реализации дорогостоящих препаратов. Уже в октябре 2019 года Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 4 годам условно врача-гематолога Санкт-Петербургского НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА Ирину Зотову.

В Roсhe «ФВ» заявили, что компании стало известно о расследовании в отношении физических лиц, не являющихся сотрудниками компании с 2014 года, в феврале 2018 года из уведомления со стороны следствия. Про действия Александрова компании стало известно недавно, из «сообщений СМИ».

«Компания сотрудничает со следствием и предоставляет по запросу информацию и материалы, имеющиеся в распоряжении компании. Roсhe осуждает и запрещает взяточничество и любые другие формы коррупции», — подчеркнули в пресс-службе Roсhe.