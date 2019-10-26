Форум по цифровизации фармацевтики запустил мобильное приложение

Мобильное приложение, созданное командой Event Platform специально для форума, позволяет участникам мероприятия в удобном формате посмотреть программу форума, ознакомиться со спикерами деловой программы и задать им вопрос, получить информацию о месте проведения, а также через форму обратной связи поделиться мнением с организаторами DPF2019.

Ссылка на инструкцию по установке приложения

Программа обещает быть насыщенной: форум соберет на своей площадке лидеров цифровизации отрасли, которые не только расскажут про трансформацию фармацевтической отрасли сегодня, но и покажут реальные кейсы.

В форуме участвуют

Подробнее ознакомиться с программой мероприятия можно здесь.

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