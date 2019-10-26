Форум по цифровизации фармацевтики запустил мобильное приложение

Digital Pharma Forum 2019 – это масштабный отраслевой форум по цифровизации фармацевтики, который состоится 28 октября в Конгресс-центре Первого МГМУ им. Сеченова совместно с Фондом развития цифровой экономики, Первым МГМУ им. Сеченова и ТПП РФ.
Мобильное приложение, созданное командой Event Platform специально для форума, позволяет участникам мероприятия в удобном формате посмотреть программу форума, ознакомиться со спикерами деловой программы и задать им вопрос, получить информацию о месте проведения, а также через форму обратной связи поделиться мнением с организаторами DPF2019.
Ссылка на инструкцию по установке приложения
Программа обещает быть насыщенной: форум соберет на своей площадке лидеров цифровизации отрасли, которые не только расскажут про трансформацию фармацевтической отрасли сегодня, но и покажут реальные кейсы.
Подробнее ознакомиться с программой мероприятия можно здесь.
Эксклюзивно для подписчиков «Фармацевтического Вестника» действует скидка на все типы билетов по промокоду DigitalOctober!
Зарегистрироваться на мероприятие