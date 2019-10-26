На «Нижфарм» переносят из Сербии производство четырех препаратов Форум по цифровизации фармацевтики запустил мобильное приложение » РААС обновила состав координационного совета Члены Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) выбрали трех новых участников координационного совета – основателя аптечной сети «Планета здоровья» Александра Броварца, совладельца дистрибьютора «Фармкомплект» Юрия Гайсинского и издателя журнала Vademecum Дмитрия Кряжева, сообщила исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева. Нелли Игнатьева переизбрана исполнительным директором РААС на шестой срок. Председателем координационного совета остался владелец сети «Нео-Фарм» Евгений Нифантьев, сопредседателем – генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. Совет покинули руководитель аптечного объединения АСНА Александр Шишкин (АСНА ранее вышла из состава РААС), директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский и председатель совета директоров фармдистрибьютора «Здравсервис» Дмитрий Сокол. В совете остались совладелец компании «Фармаимпэкс» Алексей Зверев, собственник петербургской сети «Невис» Иван Медведев, генеральный директор «Эркафарма» («Озерки», «Доктор Столетов») Анастасия Карпова, владелец сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой.

Фото: Максим Новиков, Vademecum vademec