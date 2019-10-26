На «Нижфарм» переносят из Сербии производство четырех препаратов

АО «Нижфарм» (входит в концерн STADA AG) в 2021 году начнет выпуск четырех лекарственных препаратов, которые сейчас производятся на площадке концерна в Сербии, сообщил заместитель генерального директора STADA CIS Иван Глушков.

«Компания приняла решение о переносе с восточно-европейских площадок на нижегородскую площадку производства мягких форм супозиториев, которые сейчас там делаются. Почему? На “Нижфарме” очень большой объем выпуска мягких форм, поэтому себестоимость их производства здесь ниже»,– сообщил господин Глушков.

Трансфер технологии производства, аналитики и методов контроля уже начался в 2019 году. Первые поставки одного из препаратов, изготовленных на «Нижфарме», ожидаются в первом квартале 2021 года. Остальные наименования поступят на рынок в 2022 году.

Речь идет о препаратах Hepathrombin H, Febricet, Panlax и Povidon Jod. Существующих мощностей «Нижфарма» хватит для локализации производства. При этом, возможно, потребуется некоторое единичное оборудование, но закупки будут минимальными. Продукция будет поставляться преимущественно на Балканы.

gmpnews