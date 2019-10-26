Фармкомпании потратили на лоббирование интересов в США более 6 млрд долларов

Фармацевтические компании выделяют миллионы долларов на лоббирование собственных интересов в обеих палатах Парламента США, где в настоящее время идет рассмотрение нового законодательства, направленного на сдерживание резкого роста цен на лекарства.

Как сообщает издание The Hill, в 3-м квартале 2019 года только Ассоциация фармацевтических исследований и производителей США (PhRMA) выложила на эти цели не менее 2,6 млн долларов, что больше на 240 тыс. в годовом сравнении. В свою очередь, компания Gilead Sciences затратила на лоббирование 1,5 млн долларов, что на 117% превышает показатель за аналогичный период 2018 года.

Некоторые фармкомпании, включая Amgen и Bayer, в частности, лоббировали против закона, позволяющего гражданам США и властям импортировать более дешевые лекарства из других стран. Amgen потратила в 3-м квартале текущего года на эти цели 3 млн (на 16% больше), Bayer – 2 млн (рост на 32%). AbbVie израсходовала 1,8 млн, что почти на 200% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, а Sanofi, которую является объектом критики со стороны американской общественности за высокие цены на инсулин – 1,7 млн, показав рост на 105%.

Вместе с тем, ряд компаний сократили расходы на лоббирование. Так, Pfizer потратила 1,6 млн долларов против 2,9 млн годом ранее. Расходы Eli Lilly составили 1,4 млн долларов по сравнению с 1,96 млн за аналогичный период 2018 года.

gmpnews