Новосибирская компания планирует начать экспорт вакцины от гепатита А в Грецию к 2022 году

Новосибирская фармацевтическая компания «Вектор-биальгам» планирует к 2022 году заключить договор о поставке биологически активных добавок (БАД) и улучшенной вакцины от гепатита А в Грецию по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщил ТАСС в пятницу гендиректор компании Леонид Никулин на форуме OpenBio.

«По нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» переговоры с Грецией ведутся уже полгода. Думаю, что мы сможем договориться в течение полутора-двух лет. Мы будем поставлять в Грецию БАД и улучшенную вакцину от гепатита А», — сказал Никулин.

Он добавил, что сейчас стороны ведут активные переговоры о поставках продукции. «При этом мы стараемся не выходить на переговоры с иностранными партнерами в одиночку, выходим совместно с другими заинтересованными предприятиями, которые участвуют в нацпроекте, стараемся выстраивать кооперацию», — уточнил Никулин.

Компания «Вектор-биальгам» основана в 1996 году в новосибирском наукограде Кольцово. Занимается производством фармацевтических иммунобиологических препаратов и пробиотиков, единственная в России выпускает вакцину от гепатита А.

Форум OpenBio проходит 22-25 октября в наукограде Кольцово под Новосибирском. Ежегодное мероприятие посвящено биотехнологиям и вирусологии. Программа OpenBio включает в себя научную конференцию, образовательные площадки для детей, мастер-классы, выставку компаний в сфере биотехнологий и биофармацевтики. ТАСС является генеральным информационным партером форума.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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