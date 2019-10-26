Представители Алжира и Туниса заявили о готовности к сотрудничеству с российской фармой

В рамках форума «Россия – Африка» Минпромторг России совместно с ФБУ «ГИЛС и НП» организовал встречи отечественных фармпроизводителей с регуляторами из Алжира и Туниса. В ходе встреч стороны обменялись информацией о системе регулирования рынка лекарственных средств, а компании познакомились с особенностями вывода фармацевтических продуктов на рынки стран Африки.

Встречи с представителями профильных структур Алжирской Народной Демократической Республики и Тунисской Республики состоялись в рамках работы по поддержке фармэкспорта. Россия активно развивает торгово-экономические взаимоотношения со странами африканского континента, в том числе и в сфере здравоохранения: по данным Российского экспортного центра в 2018 году в Алжир уже были осуществлены первые поставки фармацевтической продукции на сумму 43 тысяч долларов. Развитие взаимодействия России и Туниса осуществляется в рамках действующей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Как отметил представитель Минпромторга России, отечественным производителям лекарственных средств и субстанций интересны рынки Африки, а представители Алжира и Туниса заявили о готовности к сотрудничеству, в том числе и в сфере технологической кооперации.

В рамках встречи представителям Туниса и Алжира были представлены структура российского государственного GMP инспектората и высокие требования, предъявляемые к уровню работы инспекторов, продемонстрированы достижения работы инспектората. Стороны выразили готовность в дальнейшем сотрудничестве и более детальном изучении регуляторики стран.

Одним из поднятых на встрече вопросов стало наличие списков референтных стран. И в Алжире, и в Тунисе обязательным является прохождение национальных GMP-инспекций, при этом в Алжире как положительный фактор учитывается наличии сертификата GMP Саудовской Аравии или любой страны Магриба. Представители российского GMP-инспектората обозначили огромный интерес российских компаний к сотрудничеству с регуляторами Африки, отечественные производители заявили о своей готовности к поставкам продукции и рассмотрению вопросов локализации своих препаратов.

gmpnews