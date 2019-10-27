Маркировка станет лицензионным требованием для фармацевтической деятельности

Минздрав России подготовил изменения в пункт 5 Положения о лицензировании фармацевтической деятельности. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов regulation.gov.ru.

Согласно части 7 статьи 67 Закона № 61-ФЗ юридические лица ‎и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, хранение, ввоз в Российскую Федерацию, отпуск, реализацию, передачу, применение ‎и уничтожение лекарственных препаратов для медицинского применения, обеспечивают в соответствии с Положением о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 № 1556, ‎с учетом вида осуществляемой ими деятельности, внесение информации ‎о лекарственных препаратах для медицинского применения в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

В связи с этим пункт 5 Положения, устанавливающий перечень лицензионных требований, которым должен соответствовать лицензиат ‎при осуществлении фармацевтической деятельности, дополняется нормами ‎о том, что лицензиаты, осуществляющие оптовую торговлю и розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, ‎в том числе аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, медицинские организации, обязаны обеспечить внесение информации ‎о лекарственных препаратах для медицинского применения в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

gmpnews