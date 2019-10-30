Фармроизводителей призвали ускорить подачу регистрационных досье по правилам ЕАЭС

Уровень активности российских фармпроизводителей по подаче регистрационных досье в соответствии с нормами ЕАЭС пока ниже ожидаемого. Об этом на конференции «Развитие фармацевтического рынка Евразийского экономического союза» заявил гендиректор ФГБУ НЦЭСМП Минздрава РФ Юрий Олефир.
С апреля нынешнего года на регистрацию поступило около 80 досье, рассказал он. Из них 3 не прошли предварительную валидацию. «Это настораживает и отпугивает заявителей, — добавил Олефир. — Но я призываю не бояться: у нас мягкая система подходов, и законодательство РФ позволяет в случае отказа зайти с той же пошлиной во второй раз, а если нужно и в третий». Кроме того он рекомендовал производителям самостоятельно осуществлять предварительную валидацию.
«Мы не можем заставить заявителя подать регистрационное досье на соответствие с нормами ЕЭАС, — добавил докладчик. — И все же это необходимо ускорить. Около 8 тысяч препаратов, которые будут обращаться в рамках ЕАЭС, создадут колоссальную нагрузку на подведомственное учреждение Минздрава».
Если препараты, в том числе входящие в перечень ЖНВЛП, до 31 декабря 2025 года не пройдет процедуру соответствия, они уйдут с рынка, напомнил он. Поэтому необходим «системный подход в отношении распределения подачи на приведение в соответствие». В противном случае, «риски могут стать неуправляемыми».
Заявления производителей о сложных и забюрократизированных регистрационных процедурах, по мнению директора департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филиппа Романова, не имеют под собой реальных оснований.
«Наша процедура одна из самых коротких в мире, и по жесткости не превосходит нормы, принятые в развитых странах», — подчеркнул он.
Фото: Игорь Чунусов
Сергей Рякин
pharmvestnik