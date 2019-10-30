Novartis отдаст поставки субстанций на аутсорсинг и сократит 320 рабочих мест в Ирландии

В связи с этим Союз организаций, предоставляющих профессиональные и технические услуги в сфере промышленности (Services Industrial Professional and Technical Union, SIPTU), объявил о том, что на производственной площадке Novartis в графстве Корк могут быть сокращены до 320 рабочих мест.

По данным самой компании, на предприятии в Рингаскидди работают около 600 человек. Предприятие, действующее с 1994 г., производит полупродукты и активные фармацевтические ингредиенты (АФИ).

По сообщениям местных СМИ, около 240 рабочих мест будут сокращены на производстве АФИ, а около 80 – в Глобальном центре услуг, расположенном на той же производственной площадке.

Ответственность за поставку продукции, которая сейчас производится на указанной площадке, к середине 2022 г. перейдет к внешним поставщикам, сообщают в Novartis.

Татьяна Кублицкая

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