Stada отказалась от объемных соглашений с аптечными сетями

Компания STADA больше не будет заключать объемные соглашения c сетями в рамках маркетинговых контрактов, сообщил «ФВ» заместитель генерального директора STADA CIS Иван Глушков. «Это связано с низкой эффективностью таких инвестиций», – пояснил топ-менеджер.
Другие производители убрали объемные соглашения только с частью ритейлеров, выяснил «ФВ». «Эгис-Рус» приостанавливала договоры с сетями в России по объемным соглашениям в 2018 году. Сейчас компании вернули «объемники» в контракты, но не для всех, а только «в ряде случаев».
«Если вдруг STADA выиграет от отмены объемных контрактов, это станет знаковым событием на рынке. Другие производители зададутся вопросом: зачем мы платим? Но этот финал маловероятен», – говорит управляющий партнер компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский.
В некоторых сетях положительно оценивают уход от «объемников». Эта стратегия должна положительно повлиять на рынок, считает генеральный директор аптечного партнерства IRIS Галина Орлова.
Денис Кунгуров
pharmvestnik