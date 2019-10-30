По итогам трех кварталов объем производства лекарств в РФ вырос на 22%

Долгосрочная рублевая динамика продолжает бить рекорды, прирост поставок относительно аналогичного периода 2018 года достиг 22%. Последний раз подобными темпами развития отрасль могла похвастаться в 2016 году. Натуральные приросты выглядят скромнее, по итогам января–сентября 2019 года прирост в упаковках составил 4,7%, динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) сопоставимая, порядка 4,2%. Конечно, это довольно далеко от темпов роста, которые фиксировались в 2016 году, но после перманентного «минуса» 2017–2018 годов результат выглядит внушительным.

Несмотря на общий позитивный тренд, результаты в ежемесячном разрезе далеко не однородны, объемы отгрузок от месяца к месяцу довольно сильно разнятся, в итоге график сильно напоминает пилу. Долгосрочные показатели прироста отгрузок по конкретным месяцам тоже не всегда однозначно положительные, правда, денежные объемы начиная с июня 2019 года неизменно демонстрируют двузначную рублевую динамику. В сентябре 2019 г. прирост в рублях составил внушительные 35%, правда, в текущем году это далеко не лучший результат, в апреле динамика превысила 61%, но на тот момент речь шла о несовпадении сезонных трендов, имел место эффект низкой базы в периоде сравнения.

Ситуация по основным товарным категориям за 9 месяцев 2019 год относительно предыдущих отчетных периодов изменилась не сильно, по-прежнему в аутсайдерах находится группа безрецептурных ЛП, здесь относительно периода январь–сентябрь 2018 года аналитики фиксируют 1,4% в упаковках. Результаты в минимальных единицах (МЕД) еще хуже, на уровне -4% – в категории видно масштабное дробление потребительских упаковок.

По итогам периода январь–сентябрь 2019 года в ТОР-20 крупнейших корпораций-производителей по натуральным объемам производства ОТС-препаратов максимальную динамику демонстрируют Самарамедпром (+39% в упаковках) и Ивановская фармацевтическая фабрика (+31%). В первом случае максимальными темпами прироста характеризовались: «Пертуссин» (отгрузки за год выросли в 9,4 раза), «Скипидарная мазь» (в 3,5 раза) и «Вазелин» (в 3,4 раза). В отношении Ивановской фармацевтической фабрики прирост также обеспечили т.н. традиционные ЛП, в частности «Натрия тетраборат» (производство к январю–сентябрю 2018 года выросло в 7,9 раза) и аммиак (в 2,8 раза).

По группе рецептурных препаратов за год отгрузки в упаковках выросли на 14,5%, здесь также наблюдается процесс дробления потребительских упаковок, но он не столь выразителен, как по ОТС-категории.

Лидерами с точки зрения динамики отгрузок по ТОР-20 производителей рецептурных препаратов за период стала компания «Гедеон Рихтер» (+73%) – максимальную динамику по-прежнему демонстрирует «Верошпирон» (за год производство выросло более чем в 5 раз), а также «Красфарма» (+49%). У последней не было равных препарату «Цефазолин», отгрузки которого за год выросли в натуральном выражении в 7,2 раза. Аналитики также отмечают гликопептидный антибиотик «Ортоцид», поставки которого за год выросли в 5,2 раза.

pharmvestnik