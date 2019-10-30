Zentiva купит бизнес Alvogen в странах Центральной и Восточной Европы

В результате сделки, финансовые условия которой не разглашаются, к Zentiva перейдет производственное предприятие в Бухаресте. Все сотрудники (1 тыс. человек) получат работу в Zentiva.

Labormed производит более 200 наименований дженериков и безрецептурных лекарственных препаратов и продает свою продукцию в Румынии, России, Болгарии, Венгрии, Польше и на Балканах.

Месяцем ранее Zentiva купила производственное предприятие у Sanofi («Санофи») в Индии за 36,5 млн долл. США.

В начале года компания приобрела румынского производителя пищевых добавок и безрецептурных препаратов Solacium и британскую оптовую компанию по продаже лекарств Creo Pharma.

Илья Дугин

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