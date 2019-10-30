Исполнительный директор Mylan получит 30,8 млн долл. США после сделки с Pfizer

Еще четыре топ-менеджера Mylan получат в общей сложности 71 млн долл. США, если они покинут объединенную компанию в течение двух лет после завершения сделки.

Президент Mylan Раджив Малик в случае ухода получит 20,8 млн долл. США.

По условиям запланированной сделки, о которой было объявлено в июле 2019 года, акционеры Pfizer будут владеть контрольным пакетом акций новой компании. При этом большинство мест в совете директоров будет избираться акционерами Mylan.

Компании совместно выберут финансового директора.

Кроме того, подразделение Pfizer – компания Meridian Medical Technologies («Меридиан Медикал Текнолоджиз»), производящая автоинжекоторы EpiPen, будет выделено в самостоятельный бизнес.

Илья Дугин

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