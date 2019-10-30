Исполнительный директор Mylan получит 30,8 млн долл. США после сделки с Pfizer

Исполнительный директор фармацевтической компании Mylan («Майлан») Хизер Бреш получит 30,8 млн долл. США после ухода со своего поста в результате слияния компании с подразделением Upjohn («Апджон») компании Pfizer («Пфайзер»), сообщает Bloomberg.
Еще четыре топ-менеджера Mylan получат в общей сложности 71 млн долл. США, если они покинут объединенную компанию в течение двух лет после завершения сделки.
Президент Mylan Раджив Малик в случае ухода получит 20,8 млн долл. США.
По условиям запланированной сделки, о которой было объявлено в июле 2019 года, акционеры Pfizer будут владеть контрольным пакетом акций новой компании. При этом большинство мест в совете директоров будет избираться акционерами Mylan.
Компании совместно выберут финансового директора.
Кроме того, подразделение Pfizer – компания Meridian Medical Technologies («Меридиан Медикал Текнолоджиз»), производящая автоинжекоторы EpiPen, будет выделено в самостоятельный бизнес.
Илья Дугин
pharmvestnik