GSK приступила к III фазе КИ экспериментального антибиотика gepotidacin

По данным компании, программа КИ III фазы включает в себя исследования EAGLE-1 и EAGLE-2, первые результаты которых ожидаются к концу 2021 г.

В КИ EAGLE-1 с участием около 600 субъектов с неосложненной УГГ, вызванной бактерией Neisseria gonorrhoeae, gepotidacin будут сравнивать с комбинацией ceftriaxone/azithromycin. Первичной конечной точкой будет подтвержденное тестами в бактериальной культуре уничтожение N. gonorrhoeae в урогенитальной зоне на визите оценки излечения (ВОИ).

В КИ EAGLE-2 с участием около 1200 пациенток (подросткового возраста и взрослых) с неосложненной инфекцией мочевыводящих путей gepotidacin будут сравнивать с nitrofurantoin. Первичной конечной точкой будет терапевтический ответ на этапе ВОИ.

Разработка антибиотика gepotidacin, ранее известного как GSK2140944, является результатом сотрудничества между GSK, Агентством перспективных биомедицинских исследований и разработок (Biomedical Advanced Research and Development Authority) при правительстве США и Агентством по снижению военной угрозы (Defense Threat Reduction Agency) Минобороны США.

По данным GSK, механизм действия gepotidacin обеспечивает активность препарата против большинства целевых патогенов, устойчивых к традиционным антибиотикам, включая фторхинолоны.

ВОЗ предупредила о росте заболеваемости антибиотикорезистентной гонореей, отметив при этом, что, за исключением gepotidacin и еще двух антибиотиков, находящихся в разработке, на стадии R&D практически нет препаратов для лечения гонореи.

Татьяна Кублицкая

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