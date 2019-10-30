Минздрав скорректировал проект приказа об определении НМЦК

В частности, в новой редакции документа указано, что при определении средневзвешенной цены заказчик вправе не учитывать цены следующих поставленных лекарственных препаратов:

– с остаточным сроком годности, на 20 и более процентов отличающимся ‎от остаточного срока годности, предусмотренного заказчиком в описании объекта закупки, для которой осуществляется определение НМЦК, начальной цены единицы препарата;

– по контрактам, по которым заказчиком взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами;

– обращение которых на дату определения НМЦК, начальной цены единицы лекарственного препарата приостановлено в порядке, установленном законодательством РФ.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик учитывает сведения о цене лекарственных препаратов без учета НДС ‎посредством осуществления сбора и анализа общедоступной ценовой информации, в том числе заказчиком должны быть направлены запросы о предоставлении ценовой информации поставщикам, обладающим опытом поставок лекарственных препаратов.

Внесения поправок в проект приказа после общественного обсуждения следовало ожидать. В сентябре 2019 года, когда документ был изначально размещен для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru, главный юрист экспертно-консультационного центра Института госзакупок Алексей Федоров говорил «ФВ», что его следует рассматривать скорее в качестве приглашения заинтересованных лиц подавать свои предложения, нежели в качестве проекта высокой степени готовности.

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