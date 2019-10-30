Росздравнадзор описал способы регистрации вывода лекарств из оборота

В частности, аптечные организации, не имеющие обособленных подразделений, осуществляющие розничную торговлю препаратами и их отпуск со скидкой или бесплатно, регистрируют вывод лекарств из оборота через контрольно-кассовую технику (в случае розничной торговли ЛП и/или отпуска ЛП со скидкой) или с использованием регистратора выбытия (в случае отпуска ЛП бесплатно); аптечные организации, осуществляющие отпуск лекарств бесплатно по программе «ВЗН», регистрируют вывод с использованием регистратора выбытия.

Регистрация вывода ЛП из оборота аптечными организациями, находящимися в труднодоступных и отдаленных местностях и не применяющими контрольно-кассовую технику, выполняется поставщиком с использованием личного кабинета участника оборота МДЛП или интегрированной с МДЛП информационной системы участника оборота (схема данных 441 МДЛП) при отгрузке ЛП таким аптечным организациям.

Аптеки, расположенные в отдаленных и труднодоступных местах, обеспеченных сетями связи, регистрируют вывод из оборота ЛП, предназначенных для обеспечения пациентов по программе «ВЗН», с использованием регистратора выбытия. Регистрация вывода ЛП из оборота аптечными организациями, находящимися в ФАП, расположенных в сельских населенных пунктах, производится с использованием контрольно-кассовой техники (в случае розничной торговли ЛП и/ или отпуска ЛП со скидкой).

В документе также приводятся способы регистрации вывода из оборота лекарств в медорганизациях: оказывающих первичную медико-санитарную помощь, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медпомощь; скорую медицинскую помощь; в хосписах, в которых оказывается паллиативная медпомощь; в организациях, осуществляющих наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность (образовательные организации, учреждения науки, учреждения социального обслуживания, учреждения уголовно-исполнительной системы и иные организации).

Кроме того, в документе приводится описание способов регистрации вывода из оборота лекарств индивидуальными предпринимателями, осуществляющими меддеятельность.

Елена Сидорова

pharmvestnik