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В 2018 году биотехнологические компании обогнали Большую фарму по зарплатам сотрудников

Несмотря на размеры и прибыли компаний Большой фармы, средние годовые зарплаты сотрудников в них существенно ниже, чем в небольших биотехнологических компаниях, входящих в TOP10 по этому показателю, выяснили в FiercePharma.

Так, средняя годовая  зарплата сотрудников компании AbbVie («ЭббВи»), в которой работают 30 тыс. человек, в 2018 году составила 148,8 тыс. долл. США в год, а в Jazz Pharmaceuticals («Джэзз Фармасьютикалз») — 216,8 тыс. долл. США.

Не дотягивают до попадания в рейтинг компании Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), MSD («Эм-Эс-Ди», в США и Канаде – Merck & Co.),  Pfizer («Пфайзер»), Eli Lilly («Эли Лилли»), Bristol-Myers Squibb  («Бристол-Майерс Сквибб») и другие.

По мнению экспертов, частично это объясняется более сложной структурой компаний Большой фармы и тем, что они ведут активный бизнес в странах с дешевой рабочей силой.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Октябрь 30, 2019 | Просмотров: 52