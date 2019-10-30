В 2018 году биотехнологические компании обогнали Большую фарму по зарплатам сотрудников

Так, средняя годовая зарплата сотрудников компании AbbVie («ЭббВи»), в которой работают 30 тыс. человек, в 2018 году составила 148,8 тыс. долл. США в год, а в Jazz Pharmaceuticals («Джэзз Фармасьютикалз») — 216,8 тыс. долл. США.

Не дотягивают до попадания в рейтинг компании Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), MSD («Эм-Эс-Ди», в США и Канаде – Merck & Co.), Pfizer («Пфайзер»), Eli Lilly («Эли Лилли»), Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») и другие.

По мнению экспертов, частично это объясняется более сложной структурой компаний Большой фармы и тем, что они ведут активный бизнес в странах с дешевой рабочей силой.

Илья Дугин

pharmvestnik