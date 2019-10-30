Россия хочет локализовать фармпроизводство в Африке

«Если мы говорим о фармацевтической промышленности, нас интересует организация производства упаковки фармацевтической продукции, или розлив, или таблетирование фармацевтической продукции с условием, что мы получим преференции, «зеленый коридор», быструю регистрацию и возможность поставок своих лекарственных препаратов в Республику Кот-д’Ивуар и соседние с ней страны», – сказал министр в интервью ТАСС.

Мантуров также напомнил, что Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова поставляет лекарства напрямую странам Африки.

«Также мы работаем по линии экспорта иммунобиологических, онкологических препаратов. Речь идет пока о небольших объемах, но мы уже зарекомендовали себя в Африке как надежный поставщик. Сложности возникают в части регистрации препаратов, но, как я уже сказал, мы работаем над этой проблемой, поэтому и рассматриваем локализацию – хотим иметь преференции по отношению к прямым поставщикам», – подчеркнул министр.

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