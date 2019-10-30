Аптечная сеть «36,6» вступила в РААС Россия хочет локализовать фармпроизводство в Африке » В Грозном открылся завод по производству коронарных стентов с лекарственным покрытием В Грозном открылся завод по выпуску коронарных баллонов и стентов с лекарственным покрытием мощностью 4,5-5 тысяч единиц изделий в месяц. Инвестиционный проект стоимостью 9 млн долларов был реализован российской дочкой индийской компании RK Group – «Раймед Трейдинг Групп Пвт». «В августе 2019 года по приглашению руководителя RK Group Раджива Кумара мне удалось побывать на предприятии в Грозном, – написал в своем Инстаграм главный врач ГБУ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн» Тимур Индербиев. – К моему приятному удивлению, на нашем заводе в течение полугода полным ходом идет образовательная работа и наладка сложного высокотехнологического оборудования. На этих аппаратах под руководством зарубежных специалистов с ювелирной точностью работают более 40 чеченских девушек. Компания ежемесячно тратит более 60 тысяч евро на расходные материалы для их обучения и формирования «памяти рук»». Екатерина Погонцева

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