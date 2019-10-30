Аптечная сеть «36,6» вступила в РААС

«Это, безусловно, позитивное событие и для ассоциации, и для всего фармацевтического рынка», – прокомментировала вступление исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева.

В РААС также отметили, что компания «36,6» в начале 2000-х годов выступала в качестве учредителя и инициатора создания ассоциации.

По словам генерального директора ПАО «Аптечная сеть «36,6»» Владимира Нестеренко, роль РААС в развитии фармбизнеса очевидна.

«Эта ассоциация отстаивает интересы аптечных организаций и отрасли в целом», – добавил он.

Кроме того, обновлен состав координационного совета РААС. Исполнительным директором ассоциации на шестой срок избрана Нелли Игнатьева. Председатель координационного совета — генеральный директор «НеоФарм» Евгений Нифантьев, сопредседатель — генеральный директор АС «Ригла» Александр Филиппов.

Напомним, 23 октября ряды участников РААС покинула компания АСНА.

Оксана Баранова

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