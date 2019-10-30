Выработаны инициативы по стимулированию инвестиций в производство фармсубстанций

Сегодня в России насчитывается 47 предприятий по производству АФС, сообщил директор по развитию компании «Активный компонент» Олег Игнатенко. Для сравнения — в Китае по состоянию на начало 2019 года работают 6,5 тысяч предприятий данного профиля, из них более половины – 3,4 тысячи – национальные.

«С 1 января 2020 года Минпромторг планирует убрать субсидию, предусматривающую возвращение 50% от тела лизинга на приобретение оборудования, — рассказал эксперт. — Данная мера поддержки была очень действенной для производителей АФС, и мы заинтересованы в том, чтобы ее оставили».

Как пояснил директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин, с 2020 планируется ввести единую лизинговую субсидию. «Соответствующий проект постановления внесен на подпись, мы будем смотреть текущую практику, и, в случае необходимости, снова вносить изменения», – добавил он.

Олег Игнатенко также предложил ряд других мер, направленных на привлечение инвестиций в производство АФС. Во-первых, это отмена налога на прибыль от 5 до 7 лет при подтверждении инвестиций в создание производства не менее 1,5 млрд рублей в рамках заключения СПИК или другого соглашения с Минпромторгом.

Во-вторых, автоматическое заключение СПИК при производстве АФС на сумму не менее 1,5 млрд рублей.

В-третьих, субсидирование кредитных и лизинговых ставок не более 3% годовых (при условии инвестиций от 1,5 млрд рублей) на период от 5 лет и более.

В-четвертых — субсидия на трансфер технологий в РФ: при условии приобретения технологии за рубежом – возвращается 50% затрат.

В пятых — преференция 25% при использовании локальных АФС. По его мнению, должна работать в независимости от правила «третий лишний».

В-шестых — взаимное признание результатов инспектирования на соответствие требованиям правил GMP со странами, представляющими экспортный интерес.

Кроме того, Олег Игнатенко указал на необходимость вхождения России в PIC/S, что сопряжено с выполнением ряда требований в законодательстве по обращению лекарств, соответствию правил GMP и инспекционной системы.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

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