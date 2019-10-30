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Квартальный объем продаж Biogen вырос на фоне показателей по препарату Spinraza и биосимилярам

В III квартале 2019 года объем продаж фармацевтической компании Biogen увеличился на 5% и составил 3,6 млрд долл. США, что немного превышает прогноз аналитиков (3,5 млрд долл. США), сообщает FirstWord Pharma.

Прибыль выросла на 7% – до 1,5 млрд долл. США.

Продажи препаратов для лечения рассеянного склероза выросли на 2% – до 2,3 млрд долл. США.

Объем продаж препарата Tecfidera увеличился на 3% – до 1,1 млрд долл. США, что соответствует согласованным прогнозам.

Показатель по препарату Tysabri также вырос на 3% и составил 484 млн долл. США.

Квартальный объем продаж препарата Avonex сократился на 13% – до 420 млн долл. США.

В III квартале 2019 года объем продаж препарата для лечения спинальной мышечной атрофии Spinraza увеличился на 17% и составил 547 млн долл. США против прогнозируемых 488 млн долл. США. В США продажи препарата увеличились на 3%, за пределами страны – почти на 18%.

Квартальный объем продаж биосимиляров составил 184 млн долл. США.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Октябрь 30, 2019 | Просмотров: 49