Квартальный объем продаж Biogen вырос на фоне показателей по препарату Spinraza и биосимилярам

В III квартале 2019 года объем продаж фармацевтической компании Biogen увеличился на 5% и составил 3,6 млрд долл. США, что немного превышает прогноз аналитиков (3,5 млрд долл. США), сообщает FirstWord Pharma.
Прибыль выросла на 7% – до 1,5 млрд долл. США.
Продажи препаратов для лечения рассеянного склероза выросли на 2% – до 2,3 млрд долл. США.
Объем продаж препарата Tecfidera увеличился на 3% – до 1,1 млрд долл. США, что соответствует согласованным прогнозам.
Показатель по препарату Tysabri также вырос на 3% и составил 484 млн долл. США.
Квартальный объем продаж препарата Avonex сократился на 13% – до 420 млн долл. США.
В III квартале 2019 года объем продаж препарата для лечения спинальной мышечной атрофии Spinraza увеличился на 17% и составил 547 млн долл. США против прогнозируемых 488 млн долл. США. В США продажи препарата увеличились на 3%, за пределами страны – почти на 18%.
Квартальный объем продаж биосимиляров составил 184 млн долл. США.
Илья Дугин
pharmvestnik