Максим Стивенс выведет eClinical разработки Data MATRIX на глобальный рынок

Обладая 25-летним опытом в международных продажах в американских и европейских компаниях, Максим будет отвечать за определение и ведение долгосрочной глобальной стратегии по выходу на новые рынки, поиск новых рынков, а также непрерывное совершенствование операционной деятельности.

«Я рада сотрудничеству с Data MATRIX в качестве директора по стратегии и бизнес-развитию. Учитывая потенциал команды и решений, уверена, результаты не заставят себя долго ждать», – говорит Максим Стивенс.

Максим известна тем, что в течение семи лет руководила процессами в южноафриканском подразделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Более 4 лет была председателем экспертного и этического совета FDA по одобрению инновационных медицинских девайсов. Находясь на позиции генерального директора в глобальной контрактно-исследовательской компании Pierrel Research International AG с 28 офисами по всему миру, Максим сыграла важную роль в преодолении кризисного периода и увеличении инвестиций более чем на 200%, обеспечив выход компании на швейцарский фондовый рынок SIX Swiss Exchange.

Такое пополнение штата стало последовательным и логичным шагом для компании Data MATRIX. Являясь одним из ведущих поставщиков eClinical в Восточной Европе и пионером ePRO в России, компания уже сотрудничает с 6 из 10 топ мировых фармацевтических компаний (Big Pharma). В апреле 2019 года стартап объявил о своем партнерстве на эксклюзивных условиях с лидирующей контрактно-исследовательской организацией в Южной Корее. Также компания анализирует партнерские возможности по присвоению статуса привилегированного eClinical вендора в Латинской Америке.

Безусловно, обширный международный опыт Максим, особенно в регионах MENA, Африки, Европы и США, является ценным активом для компании в движении к глобальному расширению.

Компания доказала, что отвечает ожиданиям клиентов. Так, уже в октябре 2019 года стартовал проект, в котором Data MATRIX поддерживает спонсора своими новыми user-friendly решениями по обработке данных: все соглашения были достигнуты в срок и по более привлекательной цене в сравнении с другими предложениями рынка. Кроме того, на этой неделе был получен еще один значимый проект, который демонстрирует доверие к платформам компании со стороны как локальных, так и международных игроков отрасли. Чистые и качественные данные становятся все более важным аспектом по мере роста сложности рынка КИ и усиления конкуренции среди новых и намечающихся препаратов. Сегодня клиенты требуют круглосуточного сервиса и поддержки, интуитивно понятной интерпретации данных и абсолютно надежных результатов, соответствующих стандартам FDA, EMA и Минздрава России.

«Мы отмечаем повышенный интерес к нашим решениям со стороны развитых стран и стран с формирующимся рынком. Индустрия клинических исследований динамично меняется, появляется все больше требований со стороны регуляторных органов, меняется и сам характер проведения исследований, поэтому логично, что все больше компаний переходят на электронные решения, так как понимают их потенциал», – говорит руководитель отдела развития Data MATRIX Екатерина Чурзина.

Источник: Data MATRIX

pharmvestnik