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Лидирующие группы безрецептурных препаратов

С января по август 2019 года аптеками было продано более 2 млрд упаковок безрецептурных лекарственных средств на сумму 291 млрд руб.

Средняя цена за одну упаковку препарата сегмента ОТС составила 145 руб. Наибольший объем продаж в денежном выражении пришелся на группу EphMRA «R5-противопростудные и противокашлевые препараты», доля рынка которой достигла 8,4%. Лидером группы за рассматриваемый период стал бренд «ТераФлю» от корпорации «ГСК». Заняв 6,2% аптечных продаж, за средствами против простуды и кашля следуют препараты для лечения заболеваний носа.

Первое место по продажам в этой группе занимает «Снуп» производства «Штада». И замыкает тройку лидеров группа препаратов для лечения варикозного расширения вен (доля 6,0%), бестселлером которой стал «Детралекс» компании «Сервье».

Источник: AlphaRM

pharmvestnik

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Октябрь 30, 2019 | Просмотров: 52