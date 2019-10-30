500-й заем в истории ФРП получил «Велфарм»

«Заем, выданный компании «Велфарм», стал 500-м в истории Фонда развития промышленности. С учетом нового профинансированного проекта общая сумма предоставленных займов ФРП предприятиям по всей стране превысила 108 млрд рублей, а общий бюджет проектов – 350 млрд рублей», – рассказал директор ФРП Роман Петруца.

Проект является разработкой Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН. Он предусматривает производство субстанции на основе висмутовых соединений, а также лекарственных средств на их основе.

На привлеченные в ФРП средства компания намерена приобрести высокотехнологическое оборудование для разработки нового продукта и провести испытания фармацевтической субстанции и готового препарата. Общая стоимость производственного проекта оценивается в 215 млн руб.

Ранее, с привлечением другого займа ФРП, компания открыла завод по производству готовых лекарственных форм в Кургане.

pharmvestnik