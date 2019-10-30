ЦВ «Протек» построит новый логистический центр в Республике Татарстан

Площадь логистического центра составит более 15 тыс. кв. м. На территории объекта будет организовано паллетно-коробочное хранение лекарственных средств, БАДов и изделий медицинского назначения, а также приемка, формирование, комплектация и отправка заказов для клиентов в Республике Татарстан, Чувашии, Марий-Эл, Удмуртии, Коми, а также в Кировской области и Пермском крае.

Новый логистический комплекс в Казани – одна из крупнейших структур в логистической системе ЦВ «Протек». Здесь будут установлены системы кондиционирования и хладоснабжения, обеспечивающие поддержание температурного режима на складе от +18 до +24 ºС, за исключением спецпомещений, холодильников и прохладных комнат, где температура составляет от +2 до +15 ºС. Сбор розничных заказов будет обеспечен за счет автоматизированного комплекса (АРК) компании SSI Schafer Peem (Австрия) производительностью до 250 тыс. позиций в сутки.

«Запуск нового объекта в Татарстане позволит оптимизировать логистические мощности ЦВ «Протек», повысив эффективность бизнес-процессов, и в перспективе нарастить долю компании на рынке. Для региона реализация столь значимого инвестиционного проекта – возможность повысить его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность, увеличить объем поступлений в бюджет, в т. ч. в виде налоговых отчислений. Однако фармацевтический бизнес прежде всего отличается своей социальной направленностью, поэтому в первую очередь мы говорим о возможности повысить доступность лекарственных средств и товаров для здоровья и красоты для жителей Республики Татарстан, Чувашии, Марий-Эл и ряда других регионов», – отметил генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.

Источник: ЦВ «Протек»

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