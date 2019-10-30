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Mylan Pharma добровольно отозвала из продажи в США партию препарата alprazolam

Компания Mylan Pharmaceuticals («Майлан Фармасьютикалз») объявила о добровольном отзыве из продажи в США партии препарата alprazolam в таблетках из-за потенциального наличия посторонней примеси, сообщает NASDAQ.

Как отметили в компании, риск для здоровья пациентов даже в случае наличия примеси маловероятен, но полностью исключить его нельзя. Пока компания не получала никаких сведений о побочных эффектах, связанных с приемом препарата из этой партии.

Alprazolam предназначен для лечения тревожного расстройства и панического расстройства с агорафобией или без.

Отзываемая партия расфасована во флаконы по 500 таблеток. Она поступила в продажу в США в июле–августе 2019 года.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Октябрь 30, 2019 | Просмотров: 53