Mylan Pharma добровольно отозвала из продажи в США партию препарата alprazolam

Как отметили в компании, риск для здоровья пациентов даже в случае наличия примеси маловероятен, но полностью исключить его нельзя. Пока компания не получала никаких сведений о побочных эффектах, связанных с приемом препарата из этой партии.

Alprazolam предназначен для лечения тревожного расстройства и панического расстройства с агорафобией или без.

Отзываемая партия расфасована во флаконы по 500 таблеток. Она поступила в продажу в США в июле–августе 2019 года.

Илья Дугин

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