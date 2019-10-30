Дмитрий Морозов предложил создать федеральную программу по лечению редких заболеваний

В России необходимо разработать федеральную программу по развитию системы, направленной на лечение орфанных заболеваний, считает глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
«Должна быть программа в рамках страны, федеральная программа развития лечения орфанных заболеваний. Здесь требуется межведомственное взаимодействие», – сказал Морозов журналистам 25 октября по итогам расширенного заседания экспертного совета по орфанным заболеваниям, которое состоялось в Казани.
По его словам, этот вопрос выходит за полномочия Госдумы, он находится на уровне Правительства РФ, вице-премьера.
«Это должна быть подправительственная, может быть, на уровне Минздрава отдельная группа, которая должна постоянно заниматься мозговым штурмом, осмыслением ситуации», – цитирует Морозова РИА «Новости».
Парламентарий отметил, что после заседания будут проработаны все озвученные участниками заседания предложения по этой теме. Затем будет сформулирован документ и отправлен в органы власти.
Фото: www.duma-er.ru