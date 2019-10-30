Gilead Sciences завершила квартал с убытком

Общий объем продаж компании составил 5,6 млрд долл., что соответствует прогнозу аналитиков.

В III квартале 2019 г. убыток компании составил 1,2 млрд долл. США против прибыли 2,1 млрд долл. США годом ранее. Как объяснили в компании, убыток связан с лицензионными расходами и расходами на 10-летнее сотрудничество с компанией Galapagos («Галапагос»), о котором было объявлено в июле 2019 года.

Объем продаж в США составил 4,2 млрд долл. США по сравнению с 4,1 млрд долл. США в III квартале 2018 года.

Продажи в Европе составили 804 млн долл. США против 873 млн долл. США в III квартале прошедшего года.

Квартальный объем продаж антиретровирусных препаратов составил 4,2 млрд долл. США, что выше показателя за аналогичный период 2018 года (3,7 млрд долл. США). Это обусловлено, в т.ч., ростом спроса на препарат Biktarvy. Объем продаж препарата составил 1,3 млрд долл. США против 386 млн долл. США в III квартале 2018 года.

Объем продаж препарата Genvoya упал с 1,2 млрд долл. США до 978 млн долл. США.

Такая же тенденция наблюдается по препарату Truvada. Продажи сократились с 757 млн долл. США до 721 млн долл.

В III квартале 2019 года объем продаж препаратов для лечения гепатита C сократился с 902 млн долл. США до 674 млн долл. США на фоне конкуренции.

Продажи препарата Epclusa и авторизованных дженериков выросли с 477 млн долл. США до 516 млн долл. США, а показатель по препарату Harvoni и авторизованным дженерикам снизился с 311 млн долл. США до 124 млн долл. США.

Показатель по препарату Yescarta вырос с 75 млн долл. США до 118 млн долл. США благодаря распространению в Европе и расширению доступности для пациентов.

Gilead повысила нижнюю планку прогноза объема продаж на 2019 год с 21,6 до 21,8 млрд долл. США. Компания ожидает, что объем продаж составит 21,8–22,1 млрд долл. США.

Фото: wsj.com

Илья Дугин

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