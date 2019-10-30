«Фармстандарт» предложил исключить из перечня ЖНВЛП два гипотензивных препарата

Министерство здравоохранения РФ 28 октября опубликовало результаты рассмотрения заявок на включение лекарственных препаратов в перечни ЖНВЛП, ОНЛС и ВЗН на 2021 год. В частности, ведомством принята заявка «Фармстандарта» на исключение из перечня ЖНВЛП двух гипотензивных препаратов – пропранолола и атенолола, субстанции для производства которых заметно подорожали в последние два года. Причины отзыва своих препаратов из перечней в «Фармстандарте» не комментируют. Министерство здравоохранения РФ 28 октября опубликовало результаты рассмотрения заявок на включение лекарственных препаратов в перечни ЖНВЛП, ОНЛС и ВЗН на 2021 год. В частности, ведомством принята заявка «Фармстандарта» на исключение из перечня ЖНВЛП двух гипотензивных препаратов – пропранолола и атенолола, субстанции для производства которых заметно подорожали в последние два года. Причины отзыва своих препаратов из перечней в «Фармстандарте» не комментируют.

Согласно данным госреестра, «Фармстандарт» производит пропранолол из китайской, а атенолол – из индийской субстанций. По сведениям RNC Pharma, индийская субстанция атенолола подорожала с 1 522 рублей за килограмм в 2017 году до 1 796 рублей в 2019-м, а китайская субстанция пропранолола выросла в цене почти трехкратно – с 1 026 до 2 871 рубля за килограмм.

Дженерики на эти препараты в России зарегистрированы, помимо «Фармстандарта», более чем у десяти компаний.

В ряде регионов страны в течение 2019 года сообщали о дефиците отечественных препаратов пропранолола. Зарубежных производителей пропранолола на российском рынке нет: сведения о регистрации оригинального препарата Inderal от AstraZeneca отсутствуют в госреестре, а регудостоверение на зарубежный дженерик Обзидан от Actavis истекло в марте 2019 года. В Росздравнадзоре объясняли дефицит сокращением поставок фармсубстанций.

Помимо пропранолола, ряд широко применяемых препаратов перечня ЖНВЛП, выпускаемых отечественными компаниями, попал в дефектуру из-за низкой рентабельности их производства на фоне роста цен на сырье из стран Азии. Например, почти треть тендеров на закупку МНН преднизолон в 2019 году осталась без поставщика. Производители инъекционной формы препарата объясняли это ростом цен на индийское сырье в два раза.

По решению комиссии Минздрава из перечня ЖНВЛП на 2020 год был исключен один препарат – лорноксикам в лекарственной форме для инъекций. В общей сложности заявителей на исключение своих препаратов из перечней было десять, одобрена была лишь одна заявка. Фармкомпании объясняют желание исключить определенные формы своих препаратов из перечня ростом себестоимости, в то время как действующий регламент перерегистрации предельных цен ЖНВЛП позволяет пересмотреть цену на препарат в сторону увеличения лишь незначительно.

Фото: vokrugsveta.ru

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