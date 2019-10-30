Федеральные льготники смогут получать лекарства по электронным рецептам

Минздрав и Минтруд разработали изменения в Порядок предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан, позволяющие медработникам выписывать электронные рецепты на лекарства, медизделия и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов. Врачи также получат возможность корректировать назначения таким пациентам посредством телемедицинских консультаций. Минздрав и Минтруд разработали изменения в Порядок предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан, позволяющие медработникам выписывать электронные рецепты на лекарства, медизделия и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов. Врачи также получат возможность корректировать назначения таким пациентам посредством телемедицинских консультаций.

Медучреждения имеют право выписывать электронные рецепты на лекарственные препараты с момента вступления в силу в апреле 2019 года приказа Минздрава №4н, регламентирующего такой порядок отпуска медикаментов.

Однако в Порядке предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан, описывающем процедуру получения льготниками лекарств и медизделий, упоминается лишь возможность выписать рецепт «в установленной форме». В разработанной версии поправок к документу говорится о том, что рецептурный бланк может быть оформлен как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медработника.

Врач также сможет выписывать электронные рецепты в ходе телемедицинских консультаций, корректируя лечение, назначенное ранее врачом на очном приеме, где и был установлен диагноз.

Президент России Владимир Путин поручал правительству до 1 августа 2019 года внести изменения в законодательство, предусматривающие создание единого регистра федеральных и региональных получателей льготных лекарств и медизделий. Минздрав разработал такой документ, говорила в сентябре 2019 года министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Монетизация федеральных льгот привела к тому, что 80% средств федерального бюджета на лекарственное обеспечение льготников изымаются из обращения, что увеличивает нагрузку на региональные бюджеты, заявляла Скворцова в ноябре 2018 года.