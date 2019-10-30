«Магнит» сократил прогноз по открытию аптек на 2019 год

Один из крупнейших продуктовых ритейлеров «Магнит» планирует открыть 1,2 тысячи аптек в 2019 году, а не 2 тысячи, как предполагалось ранее. Обновленный прогноз содержится в операционных результатах «Магнита» за 3-й квартал 2019 года. Один из крупнейших продуктовых ритейлеров «Магнит» планирует открыть 1,2 тысячи аптек в 2019 году, а не 2 тысячи, как предполагалось ранее. Обновленный прогноз содержится в операционных результатах «Магнита» за 3-й квартал 2019 года.

«Магнит» не раскрывает в отчетности данные своих аптек.

Помимо аптек, «Магнит» сократил прогноз по открытию магазинов «у дома». Причина не указывается. Гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг сообщил «Ведомостям», что решено замедлить рост сети, чтобы сосредоточиться на восстановлении продаж в давно работающих магазинах.

По данным Vademecum, на 1 июля 2019 года у «Магнита» было 294 аптеки. Компания впервые вошла в рейтинг «ТОП200 аптечных сетей России», заняв сразу 28-е место с выручкой 2,82 млрд рублей.

«Магнит» начал открывать собственные аптеки в 2017 году. Ритейлер открывает отдельно стоящие аптеки в прикассовой зоне своего продуктового магазина формата «у дома» и в дрогери «Магнит Косметик». Всего до 2023 года «Магнит» планирует открыть около 6,5-7 тысяч точек, говорила в интервью Vademecum директор проекта «Здоровье» розничной сети «Магнит» Валерия Солок.

В ноябре 2018 года для развития аптечного направления и дрогери «Магнит» приобрел фармдистрибьютора «СИА» у Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Оптовые продажи сети выросли за июль – сентябрь на 97,8% к аналогичному периоду 2018 года, до 9,6 млрд рублей, как сообщил сам ритейлер, «преимущественно за счет дистрибуции фармацевтических товаров».

Ближайший конкурент «Магнита» X5 Retail Group («Пятерочка», «Карусель», «Перекресток») запустила собственный лекарственный маркетплейс на основе онлайн-магазина «Перекресток» и для выдачи сделанных там заказов развивает партнерскую сеть аптек в закассовых зонах «Пятерочек».