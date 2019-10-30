Индийский поставщик локализовал производство стентов в Чечне

Индийская компания «РК групп» открыла в Грозном завод по производству медицинских изделий для эндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии. Мощность предприятия составит 4,5–5 тысяч единиц изделий в месяц, объем инвестиций в проект не раскрывается. Индийская компания «РК групп» открыла в Грозном завод по производству медицинских изделий для эндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии. Мощность предприятия составит 4,5–5 тысяч единиц изделий в месяц, объем инвестиций в проект не раскрывается.

На начальном этапе завод будет выпускать несколько видов коронарных стентов. Предполагается, что предприятие сможет обеспечивать своей продукцией не только медучреждения республики, но и наладит экспорт в близлежащие Азербайджан, Грузию, Армению и Иран. Всего на производстве будет создано около 100 рабочих мест.

«Это один из первых инвестиционных проектов, реализованных индийской компанией на территории Чеченской Республики. Данный проект показывает возможности инвестиций как в Чечню из Индии, так и в Индию из Чечни», – заявил на церемонии открытия производства заместитель главы дипломатической миссии Индии в России Биная Сриканта Прадхан.

Договор о строительстве завода между «Раймед Трэйдинг групп» и Минздравом Чечни был заключен в феврале 2018 года. Первоначально запуск производства намечался на июль 2018 года, однако старт был отложен.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «РК Групп» на 30% принадлежит Гюлнаре Балабековой, еще 70% находится во владении Кумара Раджива – учредителя дистрибьютора МИ «Раймед Трэйдинг групп». В 2018 году поставщик выручил 2,223 млрд рублей и получил чистую прибыль в размере 90,6 млн рублей. По итогам 2018 года группа заняла 37-ю строчку рейтинга Vademecum «ТОП100 поставщиков рынка госзаказа медизделий» с объемом продаж 643 млн рублей.