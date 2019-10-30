За первые 9 месяцев 2019 года в России было произведено лекарств на 295 млрд рублей

Долгосрочная рублёвая динамика (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС) продолжает бить рекорды, прирост поставок относительно аналогичного периода 2018 г. достиг 22%, именно такие цифры представлены в аналитическом обзоре RNC Pharma®. Последний раз подобными темпами развития отрасль могла похвастаться в 2016 г.

Натуральные приросты выглядят скромнее, по итогам января-сентября 2019 г. прирост в упаковках составил 4,7%, динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) сопоставимая, порядка 4,2%. Конечно, это довольно далеко от темпов роста, которые фиксировались в 2016 г., но после перманентного «минуса» 2017-2018 гг. результат выглядит внушительным.

Несмотря на общий позитивный тренд результаты в ежемесячном разрезе далеко не однородны, объёмы отгрузок от месяца к месяцу довольно сильно разнятся, в итоге график сильно напоминает «пилу». Долгосрочные показатели прироста отгрузок по конкретным месяцам тоже не всегда однозначно положительные, правда денежные объёмы начиная с июня 2019 г. неизменно демонстрируют двузначную рублёвую динамику. В сентябре 2019 г. прирост в рублях составил внушительные 35%, правда в текущем году это далеко не лучший результат, в апреле 2019 г. динамика превысила 61%, но на тот момент речь шла о несовпадении сезонных трендов, имел место эффект низкой базы в периоде сравнения.

Ситуация по основным товарным категориям за 9 месяцев 2019 г. относительно предыдущих отчётных периодов изменилась не сильно, по-прежнему, в аутсайдерах находится группа безрецептурных ЛП, здесь относительно периода январь-сентябрь 2018 г. фиксируем -1,4% в упаковках. Результаты в минимальных единицах (МЕД) ещё хуже, на уровне -4% — в категории видно масштабное дробление потребительских упаковок.

По итогам периода январь-сентябрь 2019 г. в топ-20 крупнейших корпораций-производителей по натуральным объёмам производства ОТС препаратов максимальную динамику демонстрируют «Самарамедпром» (+39% в упаковках) и «Ивановская фармацевтическая фабрика» (+31%). В первом случае максимальными темпами прироста характеризовались Пертуссин (отгрузки за год выросли в 9,4 раза), Скипидарная мазь (в 3,5 раза) и Вазелин (в 3,4 раза). В отношении «Ивановской фармацевтической фабрики» прирост так же обеспечили т.н. «традиционные» ЛП, в частности Натрия тетраборат (производство к январю-сентябрю 2018 г. выросло в 7,9 раз) и аммиак (в 2,8 раз).

По группе рецептурных препаратов за год отгрузки в упаковках выросли на 14,5%, здесь также наблюдается процесс дробления потребительских упаковок, но он не столь выразителен как по ОТС категории.

Лидерами с точки зрения динамики отгрузок по топ-20 производителей рецептурных препаратов за период стала компания «Гедеон Рихтер» (+73%) – максимальную динамику по-прежнему демонстрирует Верошпирон (за год производство выросло более чем в 5 раз), а также «Красфарма» (+49%). У последней не было равных препарату Цефазолин, отгрузки которого за год выросли в натуральном выражении в 7,2 раза. Отметим также гликопептидный антибиотик Ортоцид, поставки которого за год выросли в 5,2 раза.

gmpnews