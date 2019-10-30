Стали известны кандидаты на включение в лекарственные перечни 2021 года

Министерство здравоохранения опубликовало результаты рассмотрения предложений по включению в перечни лекарственных препаратов на 2021 год. Предварительно комиссия одобрила 11 новых позиций. Документ размещен 18 октября на сайте Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий.
По результатам экспертизы заявок, перечень ЖНВЛП в 2021 году могут пополнить следующие препараты:
|МНН
|Лекарственная форма
|Ипраглифлозин
|таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|Селексипаг
|таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|Эмицизумаб
|раствор для подкожного введения
|Калия ацетат + Кальция ацетат + Магния ацетат + Натрия ацетат + Натрия хлорид
|раствор для инфузий
|Полимиксин B
|порошок для приготовления раствора для инъекций
|Кабозантиниб
|таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|Луразидон
|таблетки, покрытые пленочной оболочкой
В перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий могут войти гемостатик симоктоког альфа, противоопухолевый препарат дазатиниб, а также ЛС для лечения рассеянного склероза окрелизумаб и препарат эмицизумаб, предназначенный для терапии гемофилии.
Кроме этого, из перечня ЖНВЛП могут быть исключены лекарственные формы таблетки для препарата атенолол и спрей назальный для ксилометазолина. Также в 2021 году перечень ЖНВЛП, скорее всего, покинет пропранолол.
Напомним, что перечни лекарственных препаратов на 2020 год были утверждены правительством в середине октября. В следующем году перечень ЖНВЛП пополнят сразу 23 новых МНН.