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Стали известны кандидаты на включение в лекарственные перечни 2021 года

Министерство здравоохранения опубликовало результаты рассмотрения предложений по включению в перечни лекарственных препаратов на 2021 год. Предварительно комиссия одобрила 11 новых позиций. Документ размещен 18 октября на сайте Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий.

По результатам экспертизы заявок, перечень ЖНВЛП в 2021 году могут пополнить следующие препараты:

МНН Лекарственная форма
Ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Селексипаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Эмицизумаб раствор для подкожного введения
Калия ацетат + Кальция ацетат + Магния ацетат + Натрия ацетат + Натрия хлорид раствор для инфузий
Полимиксин B порошок для приготовления раствора для инъекций
Кабозантиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Луразидон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

В перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий могут войти гемостатик симоктоког альфа, противоопухолевый препарат дазатиниб, а также ЛС для лечения рассеянного склероза окрелизумаб и препарат эмицизумаб, предназначенный для терапии гемофилии.

Кроме этого, из перечня ЖНВЛП могут быть исключены лекарственные формы таблетки для препарата атенолол и спрей назальный для ксилометазолина. Также в 2021 году перечень ЖНВЛП, скорее всего, покинет пропранолол.

Напомним, что перечни лекарственных препаратов на 2020 год были утверждены правительством в середине октября. В следующем году перечень ЖНВЛП пополнят сразу 23 новых МНН.

katrenstyle

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Октябрь 30, 2019 | Просмотров: 65