Регуляторы ЕС и Китая гармонизируют стандарты производства и КИ Стали известны кандидаты на включение в лекарственные перечни 2021 года » Amgen завершила квартал со снижением объема продаж В III квартале 2019 года общий объем продаж компании Amgen («Амджен») сократился на 3% и составил 5,7 млрд долл. США, сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 5,6 млрд долл. США. Объем продаж фармпродукции снизился на 1% — до 5,5 млрд долл. США. Квартальная прибыль составила 2 млрд долл. США против 1,89 млрд долл. США годом ранее. Квартальный объем продаж препарата Enbrel увеличился на 6% — до 1,4 млрд долл., что немного выше прогнозов (1,3 млрд долл. США). Показатель по препарату Neulasta сократился на 32% — до 711 млн долл. США на фоне конкуренции со стороны биосимиляров. Продажи препарата Prolia увеличились на 18% — до 630 млн долл. США благодаря росту спроса. В III квартале 2019 года объем продаж препарата Xgeva вырос на 10% — до 476 млн долл. США. Объем продаж препарата Aranesp снизился на 5% — до 452 млн долл. США из-за конкуренции. Объем продаж препарата Kyprolis увеличился на 15% — до 266 млн долл. США. Показатель по препарату Repatha вырос на 40% и составил 168 млн долл. США. Аналитики прогнозировали 170,3 млн долл. США. Квартальный объем продаж биосимиляров составил 173 млн долл. США по сравнению с 19 млн долл. США в III квартале 2019 года. Amgen повысила прогноз по объему продаж в 2019 году с 22,4—22,9 млрд долл. США до 22,8—23,0 млрд долл. США. Прогноз по прибыл на акцию ожидается в пределах 14,20—14,45 долл. США, а не 13,75—14,30 долл. США, как прогнозировалось ранее. Илья Дугин

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