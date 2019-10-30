Российским пациентам стал доступен безрецептурный ингибитор протонной помпы «Панум® 20 мг»

Препарат предназначен для борьбы с симптомами гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) легкой степени выраженности (изжога, кислая отрыжка) у взрослых.

ИПП появились во врачебной практике в конце прошлого столетия и произвели настоящий переворот в лечении заболеваний ЖКТ. На сегодняшний день они являются золотым стандартом терапии кислотозависимых заболеваний, усиливая эффективность проводимого лечения и помогая пациентам значительно улучшить качество жизни, увеличить период ремиссии и вести полноценную жизнь без постоянной оглядки на болезнь.1

Популярность ИПП подтверждают и объемы мирового товарооборота – эта группа неизменно входит в топ аптечных продаж.2 Это одна из самых востребованных групп лекарственных средств в гастроэнтерологической практике: они уменьшают избыточную кислотопродукцию желудка, тем самым способствуют устранению основной причины кислотозависимых заболеваний – раздражающего действия соляной кислоты. Это помогает пациенту избавиться от неприятных симптомов: мучительной изжоги, боли в эпигастрии, кислой отрыжки.

Механизм действия ИПП сложен и прост одновременно. Сами по себе ИПП являются про-лекарством и только после всасывания из кишечника и первого прохода через печень проникают в париетальные клетки слизистой желудка. Здесь, при кислом значении рН, ингибиторы протонного насоса активируются и блокируют работу белка-переносчика ионов – протоновую помпу (Н+/К+-АТФаза – переносит ионы Н+ и ионы К+) и она становится необратимо исключенной из процесса секреции соляной кислоты. Чтобы продукция кислоты возобновилась, необходим синтез новых молекул Н+/К+-АТФазы.

Половина Н+/К+-АТФаз человека обновляется за 30-48 часов и этот процесс определяет продолжительность терапевтического действия ИПП. При первом или однократном приеме ИПП его эффект не бывает максимальным, так как не все протонные помпы к этому времени встроены в секреторную мембрану, часть еще находится на фазе формирования.

Когда эти молекулы, а также вновь синтезированные Н+/К+-АТФаз появляются на мембране, они вступают во взаимодействие с последующими дозами ИПП, и его антисекреторной эффект реализуется полностью. Поэтому ИПП желательно принимать курсами, но не менее 7 дней.

Используемые ранее Н 2 -блокаторы не могли так эффективно снижать кислотопродукцию, к тому же эта группа печально известна так называемым синдромом «рикошета» (синдром отмены), после прекращения приема Н 2 -блокаторов уровень выработки соляной кислоты желудка может возрастать в несколько раз.

Конечно, изжога изжоге рознь. С изредка возникающей изжогой могут справиться антациды, которые начинают действовать через 20 минут, но их эффект, к сожалению, кратковременный.

Когда эпизоды изжоги частые и мучительные, беспокоят несколько раз в день, то препаратом выбора может стать ИПП в безрецептурной дозировке, например, пантопразол (Панум).3

В отличие от других ИПП данный препарат имеет ряд преимуществ:

Низкий уровень лекарственных взаимодействий. В отличие от омепразола (препарата первого поколения), пантопразол не влияет на фармакокинетические параметры препаратов, метаболизирующихся при участие ферментной системы цитохрома Р 450 печени, поэтому может быть рекомендован пациентам с другими сопутствующими заболеваниями, например, с сердечно-сосудистыми: артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, состояниях, при которых показана антикоагулянтная терапия. Пантопразол сочетается с НПВС, кармазепином, пироксикамом, не влияет на эффективность гормональных контрацептивов.4 Высокая селективность к париетальным клеткам желудка. Активация пантопразола происходит при рН < 3, поэтому пантопразол более избирательный к париетальным клеткам желудка препарат. 5 Известно, что протоновые помпы есть во всех органах и тканях организма и при активации ИПП при рН выше 3, повышается риск нежелательных побочных эффектов. Продолжительный кислотоснижающий эффект.

Пантопразол блокирует желудочную секрецию до 46 часов.6

Однако если после 7 дней приема ИПП в безрецептурной дозировке симптомы сохраняются, если появляются так называемые ночные «кислотные прорывы» с кислой или горькой обильной отрыжкой, мешающие спать, после пробуждения мучает сухой кашель, то следует обязательно обратиться к врачу и пройти полной обследование.

Возможно, после проведенных исследований, врач сочтет нужным назначить пантопразол в стандартной дозировке. Для «Панума» стандартная дозировка – 40 мг.7

Препарат удобно принимать – всего 1 таблетка в сутки, предпочтительно утром за 20-30 минут до еды. Поскольку таблетка имеет защитную кислотоустойчивую оболочку, то не стоит ее разжевывать или измельчать.

Консультация врача крайне важна, но бывают ситуации, когда пациенту требуется помощь здесь и сейчас. Грамотное консультирование первостольником позволит покупателю получить необходимую поддержку. При эпизодической изжоге препараты выбора – антациды, при повторных приступах изжоги, своевременно ее устранить может помочь ИПП пантопразол в безрецептурной дозировке.

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Источник: Юник Фармасьютикал Лабораториз

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