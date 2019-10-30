EMA выпустило справочник по биосимилярам на 23 языках

Справочник включает в себя обзор практики разработки и одобрения биосимиляров в ЕС, а также краткое руководство по регулированию их обращения.

В данном издании указано, что первый биосимиляр был одобрен на территории ЕС в 2006 года.

Для пациентов также снят видеоролик, разъясняющий основные факты, связанные с биосимилярами. В видеоформате рассказано о том, что EMA делает для обеспечения не меньшей эффективности и безопасности биосимиляров по сравнению с референтными биотехнологическими препаратами.

Справочник по биосимилярам переведен на 23 официальных языка стран-членов ЕС.

Татьяна Кублицкая

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