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EMA выпустило справочник по биосимилярам на 23 языках

Европейское агентство по лекарственным средства (EMA) выпустило справочник по биосимилярам, предназначенный как для медицинских работников, так и для пациентов, сообщает портал www.ema.europa.eu. Справочник разработан совместно с Еврокомиссией.

Справочник включает в себя обзор практики разработки и одобрения биосимиляров в ЕС, а также краткое руководство по регулированию их обращения.

В данном издании указано, что первый биосимиляр был одобрен на территории ЕС в 2006 года.

Для пациентов также снят видеоролик, разъясняющий основные факты, связанные с биосимилярами. В видеоформате рассказано о том, что EMA делает для обеспечения не меньшей эффективности и безопасности биосимиляров по сравнению с референтными биотехнологическими препаратами.

Справочник по биосимилярам переведен на 23 официальных языка стран-членов ЕС.

Татьяна Кублицкая
pharmvestnik

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Октябрь 30, 2019 | Просмотров: 43