«Протек» и Wildbеrries подписали договор о поставке товаров

Эту информацию «ФВ» подтвердил генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский: «Договор о поставке товаров для wildberries.ru подписан в конце сентября. Сейчас идет процесс согласования ассортиментной матрицы», ­– прокомментировал он.

На официальном сайте интернет-магазина создан раздел «Лекарственные средства». В настоящий момент в нем содержится информация о возможности заказа антисептиков, БАД и средств для дезинфекции сантехники.

В сентябре в ходе аптечной конференции «Зеленый крест» компания презентовала свои возможности по сотрудничеству с поставщиками.

На запрос «ФВ» в Wildberries ответили, что не могут прокомментировать вопросы, связанные с планами интернет-ритейлера по продаже лекарств.

«Сейчас мы не предлагаем нашим покупателям лекарственные средства», – заявили в пресс-службе компании.

Оксана Баранова

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