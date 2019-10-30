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«Протек» и Wildbеrries подписали договор о поставке товаров

Как стало известно «ФВ», фарм-дистрибьютор «Протек» и интернет-ритейлер Wildberries договорились о сотрудничестве в рамках поставки интернет-магазину товаров.

Эту информацию «ФВ» подтвердил генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский: «Договор о поставке товаров для wildberries.ru подписан в конце сентября. Сейчас идет процесс согласования ассортиментной матрицы», ­– прокомментировал он.

На официальном сайте интернет-магазина  создан раздел «Лекарственные средства». В настоящий момент в нем содержится информация о возможности заказа антисептиков, БАД и средств для дезинфекции сантехники.

В сентябре в ходе аптечной конференции «Зеленый крест» компания презентовала свои возможности по сотрудничеству с поставщиками.

На запрос «ФВ» в  Wildberries ответили, что не могут прокомментировать вопросы, связанные с планами интернет-ритейлера по продаже лекарств.

«Сейчас мы не предлагаем нашим покупателям лекарственные средства», – заявили в пресс-службе компании.

Оксана Баранова
pharmvestnik

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Октябрь 30, 2019 | Просмотров: 44