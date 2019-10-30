«Магнит» не сможет открыть запланированные 2000 аптек

В третьем квартале 2019 года рентабельность EBITDA «Магнита» опустилась до 5,8%. В аналогичном периоде 2018 года она составляла 7%. Чистая прибыль упала на 57,3%, до 3,25 млрд рублей, говорится в финансовом отчете компании. На отчет компании обратила внимание газета «Ведомости».

Падение в третьем квартале гендиректор сети Ян Дюнинг объяснил изданию так: «Мы приняли стратегически важное решение распродать более половины запасов пассивной матрицы, что разово негативно отразилось на рентабельности по EBITDA и LfL продажах, но открыло путь на полки новому ассортименту — ключевому элементу нашего CVP (customer value proposition, ценностное предложение для клиентов)».

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов говорит, что изначально планы были нереалистичными: «Чтобы открыть 2000 аптек, надо каждый рабочий день открывать по 8-9 аптек, если не ошибаюсь. Это значит 8-9 команд, которые организуют ремонт, закупку и установку оборудования, проводят лицензирование, ищут и нанимают персонал».

В начале октября 2019 года гендиректор проекта «Магнит Фарма» Сергей Перминов заявил, что сеть планирует занять значимую часть рынка. При этом он признал, что компания отстает от планов запуска, открыв всего 800 точек.

В апреле 2019 года в интервью «ФВ», руководитель направления «Здоровье и красота» Валерия Солок сообщила, что «снижать темпы запуска аптек не будем, потому что целеполагание — 2000 точек до конца года». Она также отметила, что к концу 2023 года откроется семь тысяч аптек. Валерия Солок призналась, что первый квартал ушел на то, чтобы научиться получать лицензии с необходимой скоростью, поскольку в каждом регионе своя специфика запуска.

Для развития фармацевтического направления, «Магнит» в декабре 2018 года купил дистрибьютора «СИА Интернейшнл ЛТД», расплатившись акциями с владельцем Marathon Group Александром Винокуровым. Сделка обошлась в 1,5% акций сети.

Денис Кунгуров

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