Stada подала заявку на исключение из ЖНВЛП спрея от насморка

Среди кандидатов на исключение лекарственная форма — спрей назальный ксиметазолин. Заявку подало АО «Нижфарм», входящее в группу Stada.

«Производство спрея ксилометазолина для нас уже сейчас на грани рентабельности. После перерегистрации предельной цены, ожидаемой в 2020 году, цена снизится и поставки этого препарата станут убыточными. В таких условиях компания будет вынуждена сильно ограничить или прекратить поставки», — прокомментировал заместитель генерального директора STADA CIS Иван Глушков.

Кроме того, «Фармстандарт» подал предложения об исключении пропранолола и атенолола в таблетках.

Елена Калиновская

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