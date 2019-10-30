Stada подала заявку на исключение из ЖНВЛП спрея от насморка

Минздрав опубликовал заявки фармкомпаний по включению и исключению лекарств в перечни. Всего будет рассмотрено 14 предложений, из них 11 препаратов предлагается включить в различные перечни, три препарата — исключить из ЖНВЛП.
Среди кандидатов на исключение лекарственная форма — спрей назальный ксиметазолин. Заявку подало АО «Нижфарм», входящее в группу Stada.
«Производство спрея ксилометазолина для нас уже сейчас на грани рентабельности. После перерегистрации предельной цены, ожидаемой в 2020 году, цена снизится и поставки этого препарата станут убыточными. В таких условиях компания будет вынуждена сильно ограничить или прекратить поставки», — прокомментировал заместитель генерального директора STADA CIS Иван Глушков.
Кроме того, «Фармстандарт» подал предложения об исключении пропранолола и атенолола в таблетках.
Елена Калиновская
pharmvestnik