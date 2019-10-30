Pfizer повысила прогноз на 2019 год на фоне показателей биофармацевтического подразделения

Продажи подразделения Upjohn («Апджон») упали на 28% — до 2,2 млрд долл. США.

Общий объем продаж Pfizer за отчетный период снизился на 5% — до 12,7 млрд долл. США.

Квартальная прибыль выросла на 87% — до 7,7 млрд долл. США.

Квартальный объем продаж вакцины Prevnar 13/Prevenar 13 сократился на 3% и составил 1,6 млрд долл. США. В США этот показатель сократился на 7% из-за снижения госзакупок для применения у детей, а также снижения продаж для иммунизации взрослого населения.

Объем продаж препарата Ibrance вырос на 25% и составил 1,3 млрд долл. США против прогнозируемых 1,2 млрд долл. США. В США продажи выросли на 18%.

Продажи препарата Eliquis увеличились на 18% — до 1 млрд долл. США.

По препарату Xeljanz рост объема продаж составил 38% — до 599 млн долл. США. Аналитики прогнозировали 537 млн долл. США.

В III квартале 2019 года объем продаж препарата Lyrica упал на 57% — до 527 млн долл. США из-за потери патентной защиты в США в июле текущего года.

Продажи препарата Lipitor снизились на 6% — до 476 млн долл. США.

Квартальный объем продаж препарата Enbrel за пределами США и Канады сократился на 22% — до 415 млн долл. США в основном за счет конкуренции со стороны бирсимиляров на основных европейских рынках.

Показатель по препарату Chantix/Champix вырос на 6% — 276 млн долл. США.

Объем продаж препарата Vyndaqel составил 156 млн долл. США против 37 млн долл. США годом ранее.

В III квартале 2019 года объем продаж препарата Inlyta увеличился на 95% — до 139 млн долл. США на фоне одобрения для лечения распространенной почечно-клеточной карциномы.

Квартальный объем продаж на рынках стран с развивающимися экономиками вырос на 9% — до 2 млрд долл.

Продажи безрецептурной продукции упали на 55% — до 377 млн долл. США.

По прогнозу Pfizer, в 2019 году объем продаж составит 51,2—52,2 млрд долл. США, а не 50,5—52,5 млрд долл., как ожидалось ранее. Прибыль на акцию ожидается в пределах 2,94—3,00 долл. вместо 2,76—2,86 долл. Аналитики прогнозируют прибыль на акцию 2,82 долл. США.

Илья Дугин

pharmvestnik