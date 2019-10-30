Депутаты хотят сдвинуть «боевой» запуск маркировки на июль 2020 года

Первая версия перечня рекомендаций была подготовлена депутатами вместе с фармацевтическими ассоциациями и Российским союзом промышленников и предпринимателей накануне парламентских слушаний, которые состоялись 15 октября. По итогам мероприятия были внесены изменения, которые представят депутатам на заседании фракции «Единой России» на очередной ноябрьской сессии. Копия рекомендаций есть у «ФВ».

В новой редакции практически всем ведомствам предложены дополнительные рекомендации. Членам межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекобеспечения предложено провести совместное заседание для оценки результатов эксперимента по маркировке и мониторингу отдельных видов, а также готовности участников рынка.

Минпромторгу предложено к 1 декабря 2019 года обеспечить все необходимые изменения в нормативно-правовых актах. Внесен пункт о расширении числа производителей, имеющих право на увеличение с двух до пяти лет срока льготного займа на приобретение оборудования для внедрения маркировки.

Минздраву предложено провести совместное с ведомствами полномасштабное тестирование всех участников товаропроводящей цепи, и сообщить об их готовности 1 декабря 2019 года. К этому же времени ведомство должно сформировать базу актуальных и точных данных по лекарственным средствам в госреестре для того, чтобы данные поступали без искажений и погрешностей в систему мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

«Оператора-ЦРПТ» фармсообщество и депутаты просят до 1 декабря 2019 года доработать и разместить итоговые техстандарты и требования по передаче и обмену информацией.

Денис Кунгуров

pharmvestnik