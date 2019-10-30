Fresenius начнет производство гемодиализаторов в Дубне в 2020 году

Fresenius Medical Care (FMC) в 2020 году локализует на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области производство диализаторов для очистки крови. Объем инвестиций в проект составил 2,7 млрд рублей, мощность предприятия оценивается в 4,2 млн капиллярных диализных фильтров в год. Fresenius Medical Care (FMC) в 2020 году локализует на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области производство диализаторов для очистки крови. Объем инвестиций в проект составил 2,7 млрд рублей, мощность предприятия оценивается в 4,2 млн капиллярных диализных фильтров в год.

Помимо расходных материалов для гемодиализа, на предприятии планируется локализовать производство самих гемодиализных аппаратов с потенциалом выпуска до 1 тысячи установок «искусственная почка» в год. Площадь производственных цехов составила 12 тысяч кв. м, на предприятии будет создано 240 рабочих мест. Завод уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Вывод локализованных продуктов на рынок FMC планирует в 2020 году – после завершения всех процедур сертификации и внесения изменений в регистрационные удостоверения.

Российское подразделение европейской Fresenius Medical Care (FMC) ООО «Фрерус» анонсировало строительство НПК «Гамма» еще в 2014 году. Тогда стоимость проекта, который «Фрерус» договорилась реализовать совместно с российской холдинговой компанией «Трекпор Технолоджи», оценивалась в 1,3 млрд рублей. Запустить комплекс планировалось в 2015 году.

Однако строительство и ввод объекта в эксплуатацию несколько раз откладывались, а стоимость проекта увеличилась сначала до 1,6, а затем и до 2 млрд рублей.

Согласно исследованию Аналитического центра Vademecum, FMС является крупнейшим поставщиком диализных услуг в России с 66 точками в 43 регионах России. Компания удерживает лидерство и по численности обслуживаемой аудитории – около 8 тысяч пациентов проходят более 1,2 млн процедур заместительной почечной терапии в год. Выручка представительства FMС в России, по данным СПАРК-Интерфакс, в 2018 году превысила 7,51 млрд рублей, чистая прибыль – 505 млн рублей.