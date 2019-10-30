Johnson&Johnson ответила на обвинения FDA о содержании асбеста в детской присыпке

Инициированные компанией Johnson&Johnson тесты не подтвердили содержание хризотиловых волокон (тип асбеста) в одной из партий детской присыпки. Ранее Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) обнаружило в продукте компании асбест, после чего Johnson&Johnson вынуждена была отозвать из обращения 33 тысячи упаковок присыпки, а акции компании упали на 6%. Инициированные компанией Johnson&Johnson тесты не подтвердили содержание хризотиловых волокон (тип асбеста) в одной из партий детской присыпки. Ранее Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) обнаружило в продукте компании асбест, после чего Johnson&Johnson вынуждена была отозвать из обращения 33 тысячи упаковок присыпки, а акции компании упали на 6%.

По данным Johnson&Johnson, исследования проводили две независимые лаборатории. В первом случае было проведено 15 новых тестов на содержание канцерогенного вещества из той же упаковки, которую ранее проверяло FDA. Асбест в присыпке обнаружен не был.

Кроме того, было дополнительно проведено 48 новых лабораторных испытаний присыпки из отозванных упаковок. Данные тесты, уверяют в компании, тоже не подтвердили содержание хризотиловых волокон в продукте. При этом в Johnson&Johnson настаивают, что отзыв продукции был добровольным и вызван мерами предосторожности.

В середине октября 2019 года представители FDA объявили об обнаружении в детской присыпке Johnson&Johnson хризотиловых волокон, которые обладают канцерогенными свойствами. Компании пришлось отозвать 33 тысячи упаковок продукции. Вслед за этим американские аптечные сети CVS Health Corp, Rite Aid и ритейлер Walmart заявили об утилизации присыпки.

В 2018 году из-за использования канцерогенного вещества в детской присыпке Johnson&Johnson обязали выплатить 22 заболевшим раком женщинам $550 млн компенсации материального ущерба и $4,14 млрд компенсации морального вреда.